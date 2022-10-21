Звание Героя ЛНР присвоили посмертно двум защитникам Республики Максиму Комарову и Александру Мирошнику

Луганщина помнит и будет чтить имена каждого своего защитника. Фото: ТГ/Пасечник

Руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум защитникам Республики - Максиму Комарову и Александру Мирошнику - посмертно. Об этом лидер Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что очень тяжело вручать награды после гибели бойцов.

- Присвоил звания Героев Луганской Народной Республики Комарову Максиму Сергеевичу и Мирошнику Александру Владимировичу. Ребята без колебаний встали на защиту Родины и, не жалея себя, сражались с украинскими националистами, - рассказал врио Главы ЛНР.

Сообщается, что «Золотые Звезды» Героев Республики получили родные и близкие павших защитников. Вручая их, Леонид Пасечник от имени всех жителей Донбасса поблагодарил семьи бойцов за воспитание таких отважных и мужественных сыновей.

- Луганщина помнит и будет чтить имена каждого своего защитника, - заверил он.

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