ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 11 ракет HIMARS, в результате обстрелов погибли шесть человек

Противник нанес удары сразу по трем населенным пунктам Республики. Фото: УНМ ЛНР

За прошедшие сутки, 20 октября, украинские войска четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики из тяжелого натовского вооружения. Жертвами обстрелов стали шесть человек. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник использовал американскую установку HIMARS. Ее посредством были нанесены удары сразу по трем населенных пунктам Республики - Червоному Прапору, Лисичанску и Брянке. В их направлении были выпущены 11 ракет.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Червоный Прапор, Лисичанск и Брянка с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (11 ракет типа М30А1 и M31 GMLRS), - заявили наблюдатели.

Сообщается, что в результате нанесенных ударов в Червоном Прапоре погибли пять и были ранены девять сотрудников МЧС и аварийных служб Республики. В Брянке погиб один человек и еще один получил ранения. Ракетами повреждены пять жилых домов, автозаправочная станция и три магазина.

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