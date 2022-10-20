Представители МИД ДНР и Президент Сирии договорились о дальнейшем сотрудничестве

Стороны договорились о продолжении продуктивных коммуникаций. Фото: МИД ДНР

Представители Донецкой Народной Республики в составе российской делегации встретились с Президентом Сирийской Арабской Республики Башар Асадом. Президент Сирии положительно отметил акт волеизъявления народа Донбасса и поздравил жителей ДНР с успешным проведением референдума присоединении к Российской Федерации.. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

— В ходе состоявшейся беседы Наталья Никонорова поблагодарила президента Сирии за неуклонную позицию по поддержке Донбасса, рассказала о текущей ситуации в ДНР, а также о плодотворных результатах визита делегации в Дамаск, — отметили в пресс-службе.

В МИДе подчеркнули, что стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия Донецка и Дамаска и договорились о продолжении продуктивных коммуникаций с целью реализации взаимовыгодных для Донецкой Народной Республики и Сирийской Арабской Республики проектов.

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