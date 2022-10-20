Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью спасателей МЧС ЛНР в Червоном Прапоре

Леонид Пасечник подчеркнул, что Республика понесла тяжелую утрату. Фото: архив КП

Врио главы Луганской Народной Республики выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб в Червоном Прапоре. Об этом Леонид Пасечник написал в своем телегам-канале.

— Они не держали в руках оружие, а возвращали населению свет, воду и газ. Но цель Киева – боль и страдания: создать невыносимые условия для гражданского населения и продолжать геноцид населения Луганского края, — отметил лидер Республики. — Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших! Желаю скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что населенный пункт Червоный Прапор подвергся повторному обстрелу сегодня в 10 утра. В результате украинской агрессии погибли пять сотрудников спасательного ведомства и аварийных служб, еще девять — получили ранения. Они занимались ликвидацией последствий ночного обстрела поселка.

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