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Политика20 октября 2022 15:58

Более шести тысяч домов подключены к централизованному отоплению в ДНР

Сегодня Денис Пушилин подписал распоряжение о начале отопительного сезона
Виктория ПОДАРОВА
Тепло постепенно появляется в домах жителей Республики

Тепло постепенно появляется в домах жителей Республики

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К отоплению в ДНР подключены 6 592 жилых домов с централизованными системами отопления и более 900 объектов социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Донецкой Народной Республики.

— Системы централизованного отопления будут запускаться планомерно. Учитывая особенности газотранспортной системы, разработан график, согласно которому в течение двух-трех дней планируется отрегулировать работу котельных, — отметили в Министерстве.

В Минстрое подчеркнули, что в работе находятся 897 котельных.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в Республике начался отопительный сезон с 19 октября. Тепло появится во всех объектах социальной сферы и жилых домах. 14 октября в Донецкой Народной Республике стартовал отопительный сезон для учреждений здравоохранения и школ с очной формой обучения.

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