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Политика20 октября 2022 14:22

Украинские боевики ранили мирную жительницу в Александровке

ВФУ продолжают обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР
Виктория ПОДАРОВА
Обстрелы жилых кварталов ДНР не прекращаются (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Обстрелы жилых кварталов ДНР не прекращаются (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Александровку, в результате чего ранение получила мирная жительница 1935 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поврежден частный жилой дом на улице Школьная, 331. Без энергоснабжения остались 930 абонентов населенных пунктов Луганское и Сигнальное, — отметили в СЦКК.

Кроме того, в Докучаевске поврежден частный жилом дом а улице Орджоникидзе, 122.

Напомним, что украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Донецкой Народной Республики. За сутки в ДНР погиб один мирный житель в Кировском районе Донецка, и еще шесть человек получили ранения в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденном Новотроицком.

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