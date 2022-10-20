Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли в результате обстрела ВФУ

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы ЛНР (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли повторный огонь по населенному пункту Червоный Прапор в Луганской Народной Республике. В результате обстрела погибли пять спасателей, которые прибыли на место предыдущего обстрела. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб, — отметили в ведомстве.

СЦКК подчеркнули, что спасатели погибли во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор.

Напомним, что ВФУ за сутки открыли огонь по двум населенным пунктам ЛНР с использованием американской РСЗО HIMARS.

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