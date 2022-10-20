ВФУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР американскими HIMARS

ВФУ продолжают убивать мирных жителей Донбасса (архивное фото). Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по территории Луганской Народной Республики. Два населенных пункта Червоный Прапор и Брянку обстреляли с применением американской реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 10.00 по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты), — отметили в ведомстве.

Также в СЦКК подчеркнули, что был обстрелян населенный пункт Брянка с применением РСЗО HIMARS. Всего была впущена одна ракета.

В СЦКК ЛНР отметили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что украинские боевики продолжают открывать огонь по территории Донецкой и Луганской Народных Республик. За сутки в ДНР погиб один и ранены шесть мирных жителей.

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