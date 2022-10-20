За сутки ВФУ убили одного и ранили шесть мирных жителей ДНР

Последствия обстрела Перовского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 32 раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 155 различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденном Новотроицком. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка и Новотроицкое, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты подчеркнули, что обстрелами украинских боевиков повреждены 15 домостроений в Киевском, Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм.

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