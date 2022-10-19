ВСУ выпустили по Донецку зажигательные снаряды

Последствия обстрела украинскими боевиками жилых домов в Петровском районе Донецка ракетами зажигательного типа. Фото: t.me/dnronline

Сегодня вечером при обстрелах Донецка вооруженные формирования Украины применили зажигательные снаряды. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там отметили, что под массированным огнем украинской артиллерии оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

- За последний час противник выпустил более 20 снарядов различного калибра, включая ракеты РСЗО БМ-21 «Град» зажигательного типа, - проинформировали наблюдатели.

В ведомстве призвали граждан принять меры личной безопасности и по возможности не покидать своих укрытий.

Сотрудники СЦКК ДНР также обнародовали информацию о том, что в Кировском районе Донецка в результате подрыва на украинской мине «Лепесток» был ранен мужчина 1984 года рождения. Это уже 80-й случай подрыва гражданских лиц на противопехотных минах, которыми ВСУ продолжают дистанционно минировать территорию Республики.

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