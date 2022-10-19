Денис Пушилин пообещал вернуть мобилизованных студентов за парты

Студенты должны вернуться с фронта к учебе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения, связанные с мобилизационными мероприятиями, в Донецкой Народной Республике больше не действуют. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин, который сегодня прокомментировал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о введении военного положения на территории ДНР.

- Мобилизация у нас уже прошла. И я бы здесь, наоборот, подчеркнул, что необходимы изменения. Я являюсь по понятным причинам абсолютным сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта к учебе. Равно, как это сейчас происходит и в других субъектах Российской Федерации, где студенты не мобилизуются, а учатся, - сказал руководитель нового региона РФ.

По словам Дениса Пушилина, он приложит для решения этого вопроса все усилия. Безусловно, этот процесс должен пройти плавно и гладко - без каких-либо рисков оголить отдельные участки фронта или же снизить боеспособность воинских подразделений ДНР.

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