В ДНР прокомментировали указ Президента РФ о введении военного положения на территории Республики

С учетом тех рисков и угроз, которые исходят сегодня от Украины, Республике просто необходимо защищаться. Фото: УНМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о введении военного положения в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Он считает его вполне обоснованным.

- Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации. Во-вторых, это особо и кардинально не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет со всеми вытекающими отсюда моментами, касающимися и комендантского часа, и пересечения границы, - заявил лидер ДНР.

По словам Дениса Пушилина, многие процессы, запущенные в Республике недавно, сейчас даже упростятся - в части той же проверки паспортов или провозов запрещенных грузов. Не видит он особых трудностей и касаемо других ограничений для граждан, в частности, мобилизации, которая уже прошла.

Как отметил врио Главы ДНР, с учетом тех рисков и тех угроз, которые исходят сегодня от Украины, Республике просто необходимо перейти к новому этапу.

- Конечно, мы должны реагировать, конечно, мы должны защищаться и, конечно, мы должны освобождать нашу территорию, - убежден он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Союзные силы уничтожили в Донбассе радиолокационную станцию ВСУ

Противник также лишился нескольких танков и бронетехники (подробнее)