В ДНР начали вакцинировать от коронавируса подростков

Препарат двухкомпонентный, второй раз он вводится в организм спустя три недели после проведения первой иммунизации Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике начали повсеместно вакцинировать против коронавируса подростков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там отметили, что прививать молодых людей возрастом от 12 до 17 лет будут российским препаратом «Спутник-М». Данная процедура производится исключительно при условии согласия их родителей.

Вакцина уже поступила в прививочные пункты Республики.

- Детскую категорию населения вакцинируют в прививочных кабинетах центров первичной медико-санитарной помощи по графику отдельно от взрослой категории, - подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что в первую очередь желательно вакцинировать детей с хроническими заболеваниями бронхов и легких, сердечно-сосудистой системы, а также тех из них, кто часто болеет или имеет избыточный вес. Вакцина «Спутник-М» - это двухкомпонентный препарат, второй раз она вводится в организм спустя три недели после первой иммунизации.

Отметим также, что на прошлой неделе в Республике подтвердили 214 новых случаев заражения ковидом.

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