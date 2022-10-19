В Мариуполе порядка 5 тысяч жителей будут зимовать в домах маневренного фонда

Людей начали расселять в переоборудованные для этих целей помещения. Фото: ТГ/Иващенко

Порядка 5 тысяч жителей Мариуполя проведут предстоящую зиму во временном жилье. Для этого их расселят в общежития маневренного фонда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что под пункты временного размещения в городе приспособили в основном общежития, которые полностью отремонтировали и оборудовали всем необходимым.

- В них сделали капитальный ремонт, завезли технику и мебель. Всего планируем разместить около 5 тысяч человек, которые нуждаются во временном жилье, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе пострадавшим жителям начали выдавать ключи от комнат в общежитии маневренного фонда. Так, в Орджоникидзевском районе людей стали расселять в переоборудованный для этих целей бывший лицей. Жителям напомнили, что даже при наличии временной жилплощади за ними все так же остается право на получение компенсаций за утраченное имущество и жилье.

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