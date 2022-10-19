Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка

Украинская армия не прекращает вести огонь по территории Донецкой Народной Республики. Фото: СЦКК ДНР

В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла сегодня в поселке шахты Лидиевка.

- По поступившей информации при обстреле Кировского района в 13:45 в поселке шахты Лидиевка погиб мужчина 1968 года рождения, - проинформировал он.

Напомним, что украинская армия не прекращает вести огонь по территории Донецкой Народной Республики. Удары наносятся с использованием тяжелой артиллерии и РСЗО. Только за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 143 боеприпаса, в том числе «натовского» образца. Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики, в числе которых Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Новоселовка и Александровка. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя. Кроме того, получили повреждения 9 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры в ДНР.

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