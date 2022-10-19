Жителям Донецка пришли смс-сообщения про срочную эвакуацию, предназначенные исключительно для жителей Херсона

На телефоны дончан пришли смс с призывом к срочной эвакуации Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сегодня утром некоторые жители Донецка получили на свои телефоны сообщения про эвакуацию на Левый берег. Однако данная информация предназначалась не им, а только жителям Херсонской области. Казус произошел из-за неполадок в сети республиканского оператора связи «Феникс». Об этом сообщили в Министерстве связи Донецкой Народной Республики.

- Девятнадцатого октября 2022 года в связи с техническими неполадками SMS сообщения об эвакуации получили некоторые жители Донецка. Обращаем внимание, что данные сообщения предназначены исключительно для жителей Херсонской области, - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно бьет по инфраструктуре и жилым домам Херсона - реактивными снарядами Хаймерс повреждены Антоновский мост и дамба Каховской гидроэлектростанции. В результате затруднен подвоз продуктов питания, есть проблемы с водо- и электроснабжением. Все это создает прямую угрозу жизни мирных людей и их семей. В такой ситуации было принято решение обеспечить выезд населения в более безопасные районы Херсонщины и РФ.

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