В ЛНР жителям трех поселков выделили участки для самостоятельной заготовки дров

Специалисты уже провели распил бревен на топливную чурку. Фото: Минприроды ЛНР

Жителям трех поселков ЛНР выделили участки для самостоятельной заготовки дров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Республики.

Там пояснили, что вопросом обеспечения жителей древесиной занялись работники Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства. Предварительно на горельниках Северодонецкого и Боровского лесничеств специалистами были проведены инженерно-саперные работы, чтобы максимально обезопасить население при самозаготовке дров.

- Для жителей пгт Сиротино выделены участки на горельниках с наличием валежника общей площадью 8,4 га, для жителей пгт Вороново - 5,3 га, для жителей пгт Метелкино - 1,0 га, - рассказали в ведомстве.

Уточняется также, что специалисты провели распил бревен на топливную чурку для того, чтобы людям было затем удобней транспортировать дрова.

Тем временем в ДНР открылись первые площадки по продаже угля населению. Цены на уголь разнятся в зависимости от марки и местоположения площадки, но в среднем они на 15% ниже рыночных.

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