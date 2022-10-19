Пять модульных котельных доставят для обогрева школ и больницы Володарского района ДНР

Подача тепла будет производиться вскоре через новые котельные. Фото: Минстрой ДНР

В ближайшие два месяца для обогрева школ и больницы Володарского района ДНР доставят пять модульных котельных из России. Об этом сообщил ДАН глава районной администрации Сергей Юзвинкевич.

Он отметил, что с началом отопительного сезона были запущены старые котельные, они уже работают.

- Теперь ждем модульные котельные, которые придут к нам в конце ноября-начале декабря, тогда мы установим их, переключим подачу тепла через новые котельные, - отметил чиновник.

По словам Юзвинкевича, всего ожидается прибытие пяти котельных. Четыре из них предназначены для отопления учебных заведений и одна - для больницы.

Напомним, российские специалисты помогут восстановить электроснабжение Светлодарска и поселка Мироновский в ДНР. Для этого они будут прокладывать новую линию электропередачи. Ранее республиканские энергетики предприняли попытку запитать обесточенные пункты от Горловки, однако она сорвалась. Обстрелами ВСУ была разрушена подстанция, от которой планировали подать напряжение.

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