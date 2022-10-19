Союзные силы уничтожили в Донбассе радиолокационную станцию ВСУ

Союзники продолжают наносить удары по пунктам постоянной и временной дислокации украинских боевиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских войск уничтожили более 30 украинских силовиков и часть их военной техники. Среди прочего - несколько бронемашин и танков, а также радиолокационную станцию ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: радиолокационная станция (36Д6-М), четыре танка (два Т-64БВ, Т-72М1 и Т-64Б1М), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре беспилотника противника, - проинформировал он.

Тем временем в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что потери врага в живой силе составили до 40 боевиков.

- Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, 16 единиц специальной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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