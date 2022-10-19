За сутки на территории ДНР были ранены 2 мирных жителя

Под огнем украинских войск оказались девять населенных пунктов Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась вражеским обстрелам 32 раза. Противник выпустил в ее направлении 143 боеприпаса, применив реактивные системы залпового огня «Град», ствольную артиллерию калибра 155 и 152 мм, а также крупнокалиберные минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под огнем ВСУ оказались районы девяти населенных пунктов Республики, в том числе Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Новоселовка и Александровка.

В результате обстрелов на территории ДНР были ранены 2 человека.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Кроме того, обстрелами в Республике повреждены 9 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, 18 октября средства противовоздушной обороны ДНР сбили над Донецком ракету. Обломки боеприпаса упали на территорию местного металлургического завода. Само здание предприятия не повреждено. Обошлось без пострадавших.

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