ВСУ выпустили по городу Попасная в ЛНР две ракеты HIMARS

Обстрел был зафиксирован в 00:35. Фото: УНМ ЛНР

Сегодня ночью украинские войска обстреляли город Попасная в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. По населенному пункту были выпущены две ракеты. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был зафиксирован в 00:35.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:35 по населенному пункту Попасное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, - заявили наблюдатели.

Напомним, вчера ночью ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Новоивановку в Попаснянском районе. Под огонь попала бригада скорой помощи. По предварительной информации, ранения получили два сотрудника медучреждения, также был поврежден их спецавтомобиль. Кроме того, обстрелом разрушены один и повреждены пять жилых домов, повреждены здание лицея, отделение почтовой связи и одно из государственных учреждений.

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