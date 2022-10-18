В развитие Станично-Луганского района ЛНР за четыре месяца вложили более 800 миллионов рублей

Во время рабочей встречи в Луганске. Фото: ЛИЦ

Волгоградская область России вложила в развитие подшефного ей Станично-Луганского района ЛНР 860 миллионов рублей. И это - только за последние четыре месяца. Об этом во время встречи с врио Главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником рассказал губернатор области Андрей Бочаров.

Он отметил, что из выделенных средств 730 миллионов пошли на капитальные вложения.

- Кроме всего, исходя из всех планов, которые есть у нас до конца года, я думаю, что мы выйдем где-то на 900 миллионов рублей по этому году. И планы на 2023-2024 год - они примерно такого же плана, - заявил он.

Губернатор также сообщил о том, что Волгоградская область досрочно и в полном объеме выполнила задачи по восстановлению мирной жизни в Станично-Луганском районе, которые были запланированы на 2022 год. Так, в частности, были полностью удовлетворены заявки подшефного региона по поставкам техники и необходимого оборудования для прохождения отопительного периода.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями местных жителей, а также руководства района волгоградцы приняли решение о выполнении дополнительных видов работ, которые завершат к концу этого года.

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