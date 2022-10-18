В ДНР приступили к строительству нового водовода, который обеспечит водой окрестности Иловайска

Нижегородские шефы профинансировали укладку нового водовода длиной в 3,5 километра. Фото: Телекомпания ТВ-Сфера г.Харцызск

Водоснабжение двух населенных пунктов ДНР планируется улучшить благодаря строительству нового трубопровода, к укладке которого приступили российские специалисты. Речь идет о поселках Широкое и Войково, расположенных к северу от Иловайска. Об этом сообщили в администрации города Харцызск, в ведение которого находятся данные населенные пункты.

Там уточнили, что длина нового трубопровода составит более трех километров.

- В поселках Широкое и Войково нижегородскими специалистами прокладывается новый водовод длиною в 3,5 километра. Работы уже начались, - проинформировала в своем телеграм-канале глава администрации Виктория Жукова.

Она отметила, что давняя проблема этих поселков связана с бесконечными порывами на старом водоводе, однако вскоре ее решат.

- Для жителей поселков Широкое и Войково это не просто траншея и не просто кусок пластиковой трубы, это - надежда на то, что после долгих лет неустроенности они, наконец, заживут как люди - с возможностью в любое время открыть кран и увидеть текущую из него воду, - подчеркнула мэр.

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