Над Донецком сработало ПВО, обломок ракеты упал на территорию Донецкого металлургического завода

Обошлось без пострадавших Фото: Дмитрий СТЕШИН

Средства противовоздушной обороны ДНР сбили над Донецком ракету. Обломки боеприпаса упали на территорию местного металлургического завода. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, само здание предприятия не повреждено. Обошлось без пострадавших.

- По поступившей информации в 13.50, в результате работы ПВО на территорию ДМЗ (цех шлакопереработки) упал обломок сбитой ракеты. Здание не разрушено. Пострадавших нет, - проинформировал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке городская администрация из-за обстрела работает в дистанционном режиме. Утром 16 октября здание мэрии города в Ворошиловском районе попало под удары трех ракет из установки М142 HIMARS. Огонь велся со стороны Курахово (приблизительно в 30 км от центра столицы). Основной удар пришелся в заднюю часть здания. Здесь полностью обрушена облицовка, выбиты окна, покорежены металлоконструкции. В кабинетах и помещениях повреждены перегородки, выбиты двери, разбита мебель. Также нарушена работа инженерных сетей.

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