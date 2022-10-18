На украинской мине «Лепесток» подорвался еще один житель Донецка

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать жилые кварталы городов Донбасса. Фото: ТГ/Кулемзин
На украинской противопехотной мине «Лепесток» подорвался еще один мирный житель Донецка. Она наступил на взрывоопасный предмет в Петровском районе столицы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что инцидент произошел на улице Товарищеская.
- В результате обстрела ВФУ по улице Товарищеской в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина, - проинформировали в Штабе.
Напомним, что украинские боевики продолжают дистанционно минировать жилые кварталы городов ДНР запрещенными противопехотными фугасными минами «Лепесток». Одна из них была обнаружена жителями Донецка на детской площадке, расположенной в Кировском районе. А в Червоногвардейском районе Макеевки у городской больницы № 5 на взрывное устройство такого типа наехал легковой автомобиль. Сам водитель авто не пострадал, однако серьезно повреждена машина.
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