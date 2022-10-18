В Донбассе уничтожены две долговременные огневые позиции ВСУ

Союзные войска нанесли удары по позициям украинских войск. Фото:и УНМ ДНР

За прошедшие сутки украинская армия понесла серьезные потери в Донбассе. Об этом сообщили в армейских корпусах ДНР и ЛНР.

Так, заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что бойцы Республики за сутки ликвидировали до 40 украинских боевиков и их технику.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника, - проинформировал он.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил про 50 уничтоженных военных ВСУ.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, один танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники, - заявил он.

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