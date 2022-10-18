После обмена пленными с Украиной домой вернулись девять защитников ЛНР

Про результаты обмена пленными сообщила омбудсмен Республики Виктория Сердюкова. Фото: ЛИЦ

Российская Федерация и Украина провели обмен пленными, в результате которого смогли вернуться домой несколько защитников ЛНР. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Викторию Сердюкову.

- В результате вчерашнего обмена в Луганскую Народную Республику возвратились девять защитников ЛНР, - заявила омбудсмен.

Уточняется, что процедура обмена пленными состоялась 17 октября. Россия вернула себе 110 военнослужащих и удерживаемых Украиной гражданских лиц. Украинская сторона, в свою очередь, должна была получить по согласованной формуле обмена 110 женщин, служивших в рядах ВСУ. Однако две из них отказались уезжать и остались в России.

Отметим, что в прошлый раз в результате обмена пленными домой были возвращены 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Напомним, что из украинского плена также вернулись девять защитников ДНР. Обмен прошел при содействии омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой.

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