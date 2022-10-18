Портал «Госуслуги» в ДНР планируют запустить в 2023 году

Портал Госуслуг позволяет в онлайн-формате получить доступ к широкому перечню государственных и муниципальных услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет-портал «Госуслуги» в ДНР планируют открыть в следующем году. С его запуском для жителей Республики станут доступными все российские электронные и цифровые сервисы. Об этом сообщил председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что сейчас в планах властей - запустить к концу этого года пилотный проект электронного документооборота с перспективой масштабировать его на все ведомства Республики.

- Следующий шаг - Госуслуги ДНР, запустить которые мы планируем уже в будущем году, - отметил премьер в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, за реализацию этих задач отвечает созданный на базе регионального министерства связи Республиканский центр информационных технологий.

- За основу взят успешный опыт целого ряда регионов, лучших управленческих команд и российских компаний, которые работают в части электронного документооборота, государственных услуг, создания различных информационных систем, - заявил Виталий Хоценко.

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