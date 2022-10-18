На шахте «Молодогвардейская» в ЛНР случился пожар, огнем уничтожено подсобное помещение

Возгорание произошло 17 октября ранним утром Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Короткое замыкание электропроводки привело к пожару на территории шахты «Молодогвардейская», расположенной в Краснодонском районе ЛНР. Огонь уничтожил подсобное помещение на предприятии. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что возгорание произошло 17 октября ранним утром. Причиной стало короткой замыкание электропроводки.

- В результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожено перекрытие на площади 60 квадратных метров, полы на площади 60 квадратных метров, бытовой мусор на площади 60 квадратных метров в подсобном помещении на территории шахты «Молодогвардейская» государственного унитарного предприятия ЛНР «Востокуголь», - рассказали в ведомстве.

Тем временем в Свердловске из-за нарушений правил безопасности пострадало здание СТО, там сгорела крыша. Как уточнили в пресс-службе МЧС ЛНР, пожар возник из-за неправильной эксплуатации отопительной печи.

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