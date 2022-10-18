ВСУ обстреляли из американской установки HIMARS село Новоивановку в ЛНР, ранены сотрудники скорой помощи

Также поврежден спецавтомобиль медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

По предварительной информации, два сотрудника скорой помощи были ранены в результате обстрела Новоивановки в Попаснянском районе ЛНР. Уточняется, что населенный пункт подвергся удару из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщают официальные источники.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:32 по населенному пункту Новоивановка (Попаснянский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета), - проинформировали в представительстве Республики в СЦКК.

По данным мэрии, под обстрел в Новоивановке попала бригада скорой помощи.

- По предварительной информации, ранения получили два сотрудника медучреждения, также поврежден спецавтомобиль, - уведомил в своем телеграм-канале глава администрации города Первомайск Сергей Колягин. Напомним, что населенные пункты Попаснянского района находятся в подчинении этого города.

Сообщается также, что при обстреле было повреждено здание одного из государственных учреждений.

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