Денис Пушилин: На одного из бойцов ДНР, которого вернули из плена, жене вручили похоронку

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня пообщался с освобожденными из украинского плена бойцами. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня пообщался с освобожденными из украинского плена бойцами. После встречи он рассказал удивительную историю об одном из военнослужащих.

- На одного из наших бойцов, которого вернули из плена, жене вручили похоронку. Он вместе со своими товарищами по оружию находился в БМП, когда в машину прилетел снаряд, и она сгорела. Думали, что со всеми, кто там находился, погиб, а этот боец выжил, но попал в плен. Можно представить состояние супруги, когда он позвонил, - сообщил Пушилин.

Он после общения с освобожденными отметил, что ребята счастливы. Все хотят вернуться в строй и добивать врага.

- Ну а пока их после вражеских застенков нужно подлечить, далее реабилитация. Главное – дома! – подчеркнул руководитель Республики.

Напомним, что сегодня девять военнослужащих Народной милиции ДНР и одиннадцать из ЛНР вернулись домой из украинского плена. Их удалось освободить благодаря договоренностям об обмене пленными, достигнутых между Российской Федерацией и Украиной.

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