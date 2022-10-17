Мошенники собирали деньги на «помощь военным в Донбассе», используя символику Общероссийского Народного фронта

Настоящий Народный фронт ведет сбор денег только на своем официальном сайте. Фото: ОНФ

Страница мошенников в социальной сети «ВКонтакте» с символикой Общероссийского Народного фронта была удалена. Об этом заявили сегодня в пресс-службе ОНФ.

В организации сообщили, что в сети «ВКонтакте» появилась некая группа мошенников по сбору денег, где использовались иллюстрации проекта «Всё для Победы!», а также название «Народный фронт». Средства предлагалось перечислить на номера банковских карт Сбербанка и «Тинькофф» и на мобильный номер телефона.

- Кому война, а кому мать родна. Мошенники в любой ситуации находят все новые и новые способы обмануть наших граждан. Мы работаем официально с собственным фондом «Всё для победы!». Мы НЕ ведем сборы по номеру телефона или на карточки банков. Будьте внимательны. Перечислить деньги в фонд можно только на нашем официальном сайте https://pobeda.onf.ru, - сообщили в ОНФ.

Общероссийский Народный фронт — общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель — объединение политических и общественных сил для решения приоритетных задач развития.

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