Девять защитников ДНР вернулись из украинского плена

Дарья Морозова посетила возвращенных бойцов. Фото: Омбудсмен ДНР

Сегодня при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой девять военнослужащих Народной милиции ДНР вернулись домой из украинского плена. Их удалось освободить на минувшей неделе в рамках договоренностей об обмене пленными, достигнутых между Российской Федерацией и государством Украина. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.

Сейчас военнослужащие находятся в одном из медицинских учреждений Республики. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова посетила возвращенных бойцов в целях мониторинга соблюдения их прав.

- Пообщалась с нашими ребятами. К сожалению, в очередной раз подтвердились факты применения к задержанным участникам специальной военной операции незаконных методов воздействия со стороны представителей ВФУ и украинских спецслужб. Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения, – рассказала Дарья Морозова.

Она отметила, что освобожденным бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, что сегодня прошел обмен пленными по формуле «110 на 110». Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин. Из застенков украинского режима вернули домой 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.

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