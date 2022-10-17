Оплата товаров и услуг на территории ДНР стала доступна картами всех российских банков

Осуществить платежи можно через терминалы ПСБ. Фото: ЦРБ ДНР

Оплата товаров и услуг через терминалы ПСБ на территории ДНР стала доступна картами всех российских банков. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе кредитной организации.

- Терминалы ПСБ в ДНР принимают карты всех банков РФ, — сказано в сообщении. - На данный момент в Республике установлено более 700 терминалов. Так, терминалы ПСБ с функцией оплаты картами уже установлены во многих торговых сетях ДНР. Наиболее крупные из них — Первый республиканский супермаркет и ТЦ «Галактика».

Также прием платежей доступен в компании «Юг Тех Логистика» (включает сети магазинов «Авоська» и «Обжора»), супермаркетах «Продукты», аптеках сети «Арника», салонах республиканского оператора связи «Феникс», сети АЗС Республиканской топливной компании.

Отмечается также, что все терминалы поддерживают технологию бесконтактных платежей (NFC), а установившие их предприниматели через интернет-банкинг могут в реальном времени отслеживать транзакции и получать аналитику о движении средств.

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