Денис Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»

Свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ

Сегодня, 17 октября, проходит с Украиной обмен пленными по формуле «110 на 110». Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, — сообщил в своем телеграм-канале Пушилин. — Мы Киеву отдаем в основном женщин.

Ранее сегодня во время телеграм-эфира руководитель Республики анонсировал скорые новости по теме обмена пленными.

- Переговоры ведутся в закрытом режиме. Определенные успехи есть. Я думаю, что совсем скоро там будет некоторая положительная информация по следующему обмену пленными. Нужно вытащить всех, — сказал Пушилин.

Он добавил, что пленные бойцы ДНР содержатся в плену в жутчайших условиях. При этом украинская сторона постоянно упирается в вопросах обмена пленными.

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