Денис Пушилин рассказал, как соблюдается график водоснабжения, и будет ли в домах горячая вода

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей о водоснабжении. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 17 октября, в телеграм-эфире врио Главы ДНР Денис Пушилин ответил на многочисленные вопросы жителей Республики о том, когда в Республике наладят водоснабжение, и будет ли в домах горячая вода.

- Украинские власти сделали все для организации водной катастрофы в Донбассе. В то же время при помощи России были построены водоводы, и мы смогли подавать воду по графику – в разных городах раз в два-три дня. При этом график не везде выдерживается, - отметил Пушилин.

Он рассказал, что где-то вода подается в неустановленное время, а по графику ее не бывает. Люди вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы успеть набрать воду.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что власти держат вопрос на контроле, и смогли частично решить проблему. Но нужны дополнительные усилия, как руководителя Республики, так и Правительства.

Ответил Денис Пушилин и на вопрос о горячей воде.

- Централизованное водоснабжение горячей водой возможно только при постоянной подаче холодной воды, - сказал руководитель Республики.

А для этого нужно восстановить работу канала Северский Донец-Донбасс.

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