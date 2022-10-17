В ДНР расширили список тех, кто имеет право на «школьные выплаты»

В ДНР родители школьников могут получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К властям ДНР поступило много обращений от родителей, которые в силу разных обстоятельств не смогли вовремя оформить «школьные выплаты» на ребенка. И уже 14 октября руководитель Республики Денис Пушили подписал указ, согласно которому эти сроки были продлены. Теперь заявление можно будет подать до 1 декабря. Об этом врио Главы ДНР напомнил в ходе прямой линии, организованной в телеграм-канале.

При этом Денис Пушилин указал на один важный момент.

- До 1 декабря могут подать заявление все родители, которые по какой-то причине не смогли этого сделать. Именно все, а не только те, чьи дети до 15 сентября лечились или оздоравливались в России. Деньги должны быть выплачены не позже 5 декабря, - подчеркнул он.

Уточняется, что заявление на выплаты школьникам могут подать не только родители, но также их представители - при условии наличия доверенности. Получить выплату могут также те, кто ухаживает за ребенком, но не имеет доверенности. Например, при оформлении опекунства над ребенком.

Кроме того, в Республике расширили перечень категорий лиц для выплаты 10 тысяч рублей школьникам.

- В список были добавлены дети, которые были эвакуированы с территорий, подконтрольных администрации Красного Лимана. Это тоже наши дети, и мы должны о них позаботиться, - заявил Денис Пушилин.

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