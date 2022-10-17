В ДНР пояснили, когда будут выдавать российские номера на авто

Окончательный срок действия ранее выданных номерных знаков в Республике еще не определен Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выдача российских номерных знаков в ДНР будет определяться скоростью их изготовления. Номер региона для Республики уже определен - 80. Об этом заявил в ходе прямой линии, организованной в телеграм-канале, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Этот вопрос лежит в практической плоскости. А также в необходимости подготовки сотрудников, их переквалификации. Это касается и паспортов Российской Федерации, - отметил он.

По словам Пушилина, окончательный срок действия номерных знаков ДНР, равно как и паспортов республиканского образца, пока еще не установлен.

- Как только мы будем понимать, что мы уже выходим на финишную прямую - то есть практически у всех граждан Донецкой Народной Республики есть соответствующие номерные знаки и паспорта Российской Федерации - все, тогда мы будем эту отсечку делать. Пока никаких препятствий для использования как номерных знаков, так и паспортов Донецкой Народной Республики нет, - заявил он.

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