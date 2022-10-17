Жителям ДНР пояснили, как восстановить утерянные документы на жилье

Многие жители лишились всего из-за боевых действий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Повторно получить документы, устанавливающие право на недвижимое имущество, в Донецкой Народной Республике реально. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин. На прямую линию к нему обратилась жительница Мариуполя Елена, которая рассказала, что при боевых действиях ее квартира сгорела полностью вместе с документами. Женщину интересует вопрос, как их теперь можно восстановить.

По словам Дениса Пушилина, процедура восстановления документов в Республике уже отлажена.

- Для восстановления правоустанавливающих документов на жилье необходимо обращаться в отдел технической инвентаризации городской администрации. В частности, города Мариуполя, - пояснил он схему действий в данном конкретном случае.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР выплатят свыше 14 миллионов рублей жителям, потерявшим имущество и жилье из-за преступных действий Украины. Компенсации были назначены еще 116 получателям.

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