Денис Пушилин заявил об определенных успехах в переговорах об освобождении из украинского плена защитников ДНР

Денис Пушилин рассказал о подготовке очередного обмена пленными. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 17 октября, в телеграм-эфире врио Главы ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы жителей Республики о том, когда будут освобождены из украинского плена военнослужащие Народной милиции.

- Переговоры ведутся в закрытом режиме. Определенные успехи есть. Я думаю, что совсем скоро там будет некоторая положительная информация по следующему обмену пленными. Потому, что вытащить нужно всех, — сказал Пушилин.

Он добавил, что пленные бойцы ДНР содержатся в плену в жутчайших условиях. При этом украинская сторона постоянно упирается в вопросах обмена пленными.

В предыдущий раз Минобороны РФ 13 октября заявило об успешном обмене пленными, на родину из Украины были возвращены 20 российских военнослужащих. А недавно вернулись из плена 11 военнослужащих НМ ЛНР. Они подвергались изощренным издевательствам. Об этом заявила советник Главы ЛНР Анна Сорока.

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