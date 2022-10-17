Денис Пушилин рассказал, когда в ДНР начнет действовать программа обязательного медицинского страхования

При обращении в больницы по месту жительства полис не требуется Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители ДНР уже могут оформить полис ОМС (обязательного медицинского страхования, - ред.) в любом отделении МФЦ, расположенном на территории Республики. Однако данная страховка может понадобиться им только при обращении в клиники федерального значения, то есть российские. Для лечения в местных медучреждениях такой надобности нет. Об этом заявил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который сегодня провел в своем телеграм-канале прямую линию по вопросам переходного периода.

- Что касается наших медицинских учреждений, то у нас это все заложено в бюджет. И здесь для обращения в наши больницы полиса ОМС не требуется, - подчеркнул он.

При этом руководитель Республики отметил, что местные больницы необходимо модернизировать, и этот процесс уже запущен.

- С учетом устаревшей материально-технической базы, того, что долгие годы и десятилетия не проводились капитальные ремонты, а где-то и текущие, конечно, нам предстоит пройти еще такой период времени, когда сможем все это привести к нормальному виду и стандартам Российской Федерации, - отметил он.

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