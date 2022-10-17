Денис Пушилин рассказал, что пострадавшим жителям, переехавшим во временное жилье, положено по 100 тысяч рублей компенсации

Пушилин провел телеграм-эфир «Донбасс – Россия, что дальше». Фото: Администрации Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время телеграм-эфира «Донбасс – Россия, что дальше» рассказал, как получить компенсацию за утраченное жилье или имущество.

- По закону, компенсацию за утраченное имущество первой необходимости в размере 100 тысяч рублей получает каждый взрослый, прописанный на пострадавшей жилплощади. По этому вопросу нужно предоставить в управление труда и социальной защиты населения своего района подтверждение о прописке по указанном адресу, - сообщил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что также есть возможность получить жилье из маневренного фонда. Для этого нужно подать заявление в отдел по учету граждан и предоставлению жилья городской администрации.

- Маневренный фонд продолжает увеличиваться. Конечно, все вопросы не закрываются моментально. Тем не менее, сейчас в этом плане очень активно ведется работа, - подчеркнул Денис Пушилин.

Отметим, что получившее временное жилье граждане не лишены права на получение компенсации в размере 100 тысяч рублей за разрушенное жилье или утраченное имущество.

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