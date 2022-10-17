Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 10:55

Денис Пушилин рассказал, что пострадавшим жителям, переехавшим во временное жилье, положено по 100 тысяч рублей компенсации

Эти выплаты получает каждый взрослый, прописанный на пострадавшей жилплощади
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Пушилин провел телеграм-эфир «Донбасс – Россия, что дальше». Фото: Администрации Главы ДНР

Пушилин провел телеграм-эфир «Донбасс – Россия, что дальше». Фото: Администрации Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время телеграм-эфира «Донбасс – Россия, что дальше» рассказал, как получить компенсацию за утраченное жилье или имущество.

- По закону, компенсацию за утраченное имущество первой необходимости в размере 100 тысяч рублей получает каждый взрослый, прописанный на пострадавшей жилплощади. По этому вопросу нужно предоставить в управление труда и социальной защиты населения своего района подтверждение о прописке по указанном адресу, - сообщил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что также есть возможность получить жилье из маневренного фонда. Для этого нужно подать заявление в отдел по учету граждан и предоставлению жилья городской администрации.

- Маневренный фонд продолжает увеличиваться. Конечно, все вопросы не закрываются моментально. Тем не менее, сейчас в этом плане очень активно ведется работа, - подчеркнул Денис Пушилин.

Отметим, что получившее временное жилье граждане не лишены права на получение компенсации в размере 100 тысяч рублей за разрушенное жилье или утраченное имущество.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Зов сердец»: Жители Ленинградской области передали гуманитарную помощь для защитников Донбасса

Средства индивидуальной защиты, аптечки, сладости и многое другое получили бойцы Республики (подробнее)