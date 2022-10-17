В ДНР пояснили, будут ли военнослужащие Республики приравнены по выплатам и льготам к российским военным

Обеспечение военнослужащих ухудшаться не будет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На прямую линию телеграм-канала Дениса Пушилина поступил вопрос о том, будут ли военнослужащие Народной милиции ДНР иметь такое же социальное обеспечение и льготы, что и военнослужащие Российской Федерации.

Как пояснил врио Главы ДНР, сейчас Республика руководствуется федеральным конституционным законом, согласно которому отдельные вопросы, связанные с прохождением службы на территории Республики и предоставлением ее военнослужащим прав и социальных гарантий в РФ, будут решены только после внесения соответствующих изменений в федерально-нормативные правовые акты России.

- Профильные ведомства, в частности, военные, сейчас прорабатывают, чтобы наши корпуса - 1-й корпус Донецкой Народной Республики, 2-й корпус Луганской Народной Республики - вливаясь в состав Российской Федерации, эти моменты были учтены, - сказал он.

При этом лидер ДНР подчеркнул, что обеспечение военнослужащих ухудшаться не будет.

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