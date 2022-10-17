Денис Пушилин не видит объективных причин для роста цен на товары после соединения с Россией

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей об особенностях интеграции с Россией. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 17 октября, в телеграм-эфире врио Главы ДНР Денис Пушилин ответил на многочисленные вопросы жителей Республики о том, с чем связан рост стоимости товаров – порой на 15-20 процентов.

- Это одна из самых больших проблем, которой интересуются люди. Я не вижу объективных причин, почему у нас дороже, чем в соседних регионах РФ. После воссоединения меняется процесс ведения бизнеса. Раньше при ввозе товаров из РФ был возврат НДС. Сейчас этого нет. Но также нет сборов и пошлин. Здесь возможны манипуляции и спекуляции, - отметил Пушилин.

Он сообщил, что вопросами контроля за ценообразованием занимается он лично и Правительство. Создан специальный чат, куда могут обращаться жители. Также руководитель Республики надеется, что поправить ситуацию с обеспечением товаров и ценами поможет пропуск машин, которые, выехали до воссоединения и сейчас «застряли» из-за неразберихи.

Денис Пушилин ответил и на вопрос о приходе крупных российских торговых сетей.

- Есть запросы, пока изучают ситуацию. В то же время мы должны поддержать наши торговые сети, которые вместе с Республикой прошли все сложности работы под обстрелами – «1-й Республиканский», «Молоко» и другие. Главное, чтобы их ценовая политика была понятна нашим гражданам, - подчеркнул Пушилин.

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