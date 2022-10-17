Денис Пушилин и юные спортсмены Республики. Фото: Администрация Главы ДНР

В ходе телеграм-эфира врио Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что необходимо еще больше уделять внимание физическому состоянию детей ДНР.

- Потому что с учетом гаджетов мы понимаем, как серьезно отражается на их физической форме, и на дальнейшей жизни, - сказал Пушилин.

Врио Главы Республики подчеркнул, что в Республике будет кратно увеличено строительство детских и спортивных площадок.

- Это востребовано. Там, где регионы-шефы уже построили такие площадки, там обязательно скопление молодежи, и мамочек с детворой, - рассказывает Денис Пушилин. - Прививать любовь к спорту нужно с детства. На поддержку государства и Республики можете рассчитывать.

Напомним, что до конца 2022 года в Донецкой Народной Республике будет открыто 24 школьных театра. А до 2025 года в планах в ДНР охватить не менее 75 процентов школьников дополнительным образованием.

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