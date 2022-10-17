До конца года в ДНР откроют 24 школьных театра

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Донецкая Народная Республика планирует до 2025 года охватить дополнительном образованием не менее 75 процентов школьников. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос жительницы Волновахи о создании кружков и секций для детей.

- Стандарты РФ. В России творческой занятости детей уделяется достаточно серьезное внимание, и в планах уже к 2025 году охватить дополнительным образованием не менее 75 процентов наших школьников. Это целый спектр: школьные музеи, хоровые студии, школьные медиацентры, центры детских инициатив. Их работа начнется в начале второго полугодия. Также до конца 2022 года запланировано создание 24 школьных театров, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, что в ходе телеграм-эфира руководитель нового региона РФ ответил на вопросы жителей об особенностях интеграции Донецкой Народной Республики с Россией. Жители присылали вопросы на эфир через чат-бот. Прямой эфир также транслируется на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики и на телеканале «Юнион».

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