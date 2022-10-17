Денис Пушилин: В этом году в планах отремонтировать 145 школ ДНР

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

В ходе телеграм-эфира врио Главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину был задан вопрос о состоянии школ в ДНР.

- В России высокие требования к состоянию школ. Значит ли это, что наши школы будут доведены до уровня российских или у нас останется все на уровне постсоветской Украины? - спросила дончанка Татьяна.

- Обновление материально-технической базы наших школ — это важное условие для интеграции в российское образовательное пространство. В этом году эта работа уже началась. У нас определены 22 региона-шефа, которые взяли шефство над городами и районами Республики. В этом году у нас в планах было отремонтировать 145 школ, 79 из них уже отремонтированы и сданы, - сказал врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что был в некоторых школах, которые уже отремонтированы.

- Это те школы, в которых хочется учиться. По общению с преподавательским составом, по общению с детками, это действительно высокий уровень. Это касается и классов, и компьютерных классов, и спортивных залов, и спортивный инвентарь, которого нам очень не хватало в последние годы. Все учебные заведения должны к этому прийти, - рассказывает Пушилин. - Программа расписана на три года. Работы много, потому что некоторые школы, в которых я был, построены 80 лет назад, 100 лет назад. В некоторых из них капитальных ремонтов не было никогда. Поэтому нашим регионам-шефам приходилось некоторые школы разбирать, оставляя только несущие стены, а остальное делать заново.

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