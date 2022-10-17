В 2023 году для классных руководителей школ и СПО ДНР предусмотрена доплата в 5 тысяч рублей

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе телеграм-эфира «Донбасс – Россия, что дальше» сообщил, что в ДНР запланирован переход на новую систему оплаты труда в сфере образования.

- В 2023 году для преподавателей в школа в учебных заведения среднего профессионального образования предусмотрены дополнительные выплаты. Они будут производиться из Федерального бюджета России. Речь идет о пяти тысячах рублей за классное руководство, - сказал Денис Пушилин.

Также врио Главы Республики сообщил, что Дипломы, выданные образовательными организациями, действующие на территории Республики на день принятия в Российскую Федерацию не требуют подтверждения. Дипломы же украинских вузов необходимо подтвердить, сдав специальный экзамен по установленной форме.

Напомним, что в ходе телеграм-эфира руководитель нового региона РФ отвечает на вопросы жителей об особенностях интеграции Донецкой Народной Республики с Россией. Жители присылали вопросы на эфир через чат-бот. Прямой эфир также транслируется на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики и на телеканале «Юнион».

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