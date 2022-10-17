В ДНР намерены расширить сеть коммерческих банков

Сейчас Республика переходит на двухуровневую банковскую систему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прямую линию в телеграм-канале врио Главы ДНР Дениса Пушилина поступил вопрос от жителей, как и в каком банке можно оформить карту, чтобы получить помощь из России.

- Здесь все просто. Сейчас уже у нас работает Промсвязьбанк, можно оформить банковскую платежную карту. Соответственно, на нее можно переводить денежные средства и через офисы банка, и через приложения Промсвязьбанка, а также из других банков Российской Федерации, - заявил он.

По словам лидера ДНР, с этим проблем не возникнет. Сейчас Республика переходит на двухуровневую банковскую систему.

- По сути, у нас будет, как регулятор, Центральный Банк Российской Федерации. А дальше - это коммерческие банки. Один из них, который сейчас работает, это Промсвязьбанк. Я уверен, что таких банков будет больше, - сказал Денис Пушилин.

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