До 1 января перерасчет пенсий по российским стандартам в ДНР производиться не будет

Все изменения в социальной сфере Республики теперь регулируются федеральным законом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любые изменения в социальной сфере Донецкой Народной Республики, касающиеся размера пенсий и социальных пособий, возможны только после принятия соответствующих федеральных нормативно-правовых актов. Об этом заявил в своем телеграм-канале в ходе прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- То есть оформление всех социальных выплат, предусмотренных для граждан Российской Федерации, проживающих в ДНР, возможно только после принятия федерального закона о пенсионном и социальном обеспечении граждан, проживающих на территории нового субъекта России, - пояснил он.

Соответственно, до 1 января каких-либо изменений в этом плане происходить не будет, отметил Денис Пушилин. А в дальнейшем вопрос будет определяться федеральным законом - с учетом особенностей региона и переходного этапа.

- Поэтому здесь мы будем работать дополнительно. Уже работают профильные специалисты. Есть предложения, и мы будем выходить на федеральный уровень, - заявил лидер ДНР.

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